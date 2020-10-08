Учительница в Уфе заклеила четверокласснику рот скотчем. Другого била головой об парту

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Прокуратура Башкортостана начала проверку появившейся в СМИ информации. Сообщалось, что учительница из Уфы заклеила четверокласснику рот скотчем. Также от её действий пострадал другой ученик. На учительницу пожаловались родители детей.

«Однокласснице моего сына она заклеила рот скотчем, а еще одного мальчика ударила головой об парту. Об этом рассказал мой сын Аскар. Он также записал на мобильный телефон, как учительница оскорбляет учеников во время урока», — сообщила одна из родительниц.

Женщина добавила, что направила жалобу в региональную прокуратуру, а также составила обращение к уполномоченному по правам ребенка.

Ранее в сети также появилась аудиозапись, которая, как утверждается, сделана на одном из уроков той же учительницы.

«Сидел бы возле перехода, яблоками торговал и зарабатывал себе на хлеб, на оладьи и лепешки. Зачем ты в школу ходишь? Собрал яблоки и продал, копеечку заработал», — цитирует запись Znak.com.