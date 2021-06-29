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Учитель музыки получила срок за надругательство над белорусским гимном
29 июня, 2021 00:04
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Ilya Galakhov/Global Look Press
Суд в Минске вынес приговор учителю музыки за надругательство над государственным гимном Беларуси.
Женщина получила год ограничения свободы. Осужденная 1995 года рождения работала учителем в одной из детских музыкальных школ искусств города. Она изменила оригинальный текст гимна республики, после чего разместила в социальной сети.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщает РИА «Новости».
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