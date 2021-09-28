Учитель физкультуры в Перми заставлял первоклассников «молиться Аллаху» и «читать намаз»
Ученики пермской школы №123 пожаловалась на преподавателя физкультуры. По словам детей, учитель заставлял их читать намаз во время урока.
Родители, узнав о проведении мусульманского религиозного обряда в школе, дошли до директора образовательного учреждения и городской администрации с целью выразить свое возмущение.
Ученики пояснили, что преподаватель не сразу принудил их принять молитвенную позу. Сначала дети позанимались классической физкультурой и только после сели в определенную позицию и стали молиться по велению наставника, сказавшего «давайте помолимся Аллаху, чтоб он нам дал здоровья».
В департаменте образования по городу тут же отреагировали на информацию проверкой. Директор школы заявил, что на самом деле физкультурник учил первоклассников сидеть в позе «по-турецки», однако дети истолковали его намерение не совсем верно, в связи с чем и возникло данное непонимание, разросшееся до скандала.
Теперь руководителю образовательного учреждения нужно провести встречу с родителями учеников и внести ясность в произошедшее, передает «360».
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