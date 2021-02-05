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Ученые выявили неожиданные свойства кофе

Дмитрий Байков
5 февраля, 2021 07:07
1 мин
Дмитрий Байков
5 февраля, 2021 07:07
1 мин
1
Pixabay

Ученые провели исследование и выяснили, что кофе благотворно влияет на сон и помогает поддержать бдительность и концентрацию внимания.

Утренний кофе помогает поддерживать внимательность, а употребление его за 6 часов до сна снижает негативное влияние кофеина и способствует здоровому отдыху.

Три чашки кофе в день повышают время реакции, точность и рабочую память. Специалисты утверждают, что пара чашек напитка так же эффективна, как получасовой отдых.

Однако авторы исследования отмечают, что злоупотребление кофе может повлиять на качество и продолжительность сна в дальнейшем, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что две-три чашки кофе в день могут оказаться очень полезными для фигуры.

Как оказалось, кофе уменьшает как подкожный, так и висцеральный жир у женщин.

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Кофе
сон
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