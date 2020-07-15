Ученые в Астрахани создали съедобную пищевую пленку

Общество

Фото: Денис Постольский

Ученые Астраханского государственного технического университета создали биоразлагаемую пищевую пленку, которая состоит из желатина на основе рыбьей чешуи.

Как сообщили в вузе, она станет альтернативой синтетическим материалам. Пленка способна защитить продукт от порчи за счет замедления процессов миграции влаги и газов.

Также разработка может стать одним из способов введения антиоксидантов, ферментных или функциональных добавок в пищу.

В университете разработали несколько видов пленки. Плотная, с малым растяжением, сможет заменить пакеты для хранения и заморозки продуктов. Другая подойдет для упаковки продуктов от заветривания.

Изобретение может сохранять свои свойства более 100 суток при комнатной температуре, говорится в сообщении вуза.