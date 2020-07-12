Общество
Ученые решили повременить с намеренным заражением людей коронавирусом
12 июля, 2020 17:53
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Нынешние испытания вакцины против COVID-19 не предполагают намеренного заражения добровольцев коронавирусом. В центре Гамалеи, где разрабатывалась одна из вакцин, подтвердили эту информацию.
По словам профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, нынешний этап исследований ставит собой задачу проверить выработку антител в крови, а также доказать безопасность препарата для человека.
В дальнейшем, группы испытуемых будут увеличиваться, в том числе, засчет людей с хроническими заболеваниями. Как передает РБК, о соответствии вакцины имеющимся требованиям безопасности заявили врачи Сеченовского университета, в котором проходили испытания.
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