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Ученые решили повременить с намеренным заражением людей коронавирусом

Кирилл Савушкин
12 июля, 2020 17:53
1 мин
Photo
Flickr

Нынешние испытания вакцины против COVID-19 не предполагают намеренного заражения добровольцев коронавирусом. В центре Гамалеи, где разрабатывалась одна из вакцин, подтвердили эту информацию.

По словам профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, нынешний этап исследований ставит собой задачу проверить выработку антител в крови, а также доказать безопасность препарата для человека.

В дальнейшем, группы испытуемых будут увеличиваться, в том числе, засчет людей с хроническими заболеваниями. Как передает РБК, о соответствии вакцины имеющимся требованиям безопасности заявили врачи Сеченовского университета, в котором проходили испытания.

темы
коронавирус
вакцина
COVID-19
испытания
1 мин