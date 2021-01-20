Общество

Японские ученые провели эксперимент, в ходе которого обнаружили способность черного чая делать коронавирус неактивным в слюне. Для этого напиток нужно 10 секунд подержать во рту.

Ученые вспомнили, что в листьях чая содержатся антиоксиданты катехины, и предположили, что они могут уничтожать коронавирус. Чтобы это доказать, они добавляли к вирусу в пробирке разные сорта чая. Оказалось, что при взаимодействии с черным чаем титр вируса падает до пределов, не позволяющих его обнаружить. Остальные виды чая снизили титр в меньшей степени, пишут «Известия».

Ученые пришли к выводу: «Результаты убедительно свидетельствуют о том, что SARS-СoV-2, обработанный черным чаем, размножается значительно меньше, если размножается вообще».

Авторы исследования отмечают, что использовать чай для лечения коронавируса все же нельзя.

В России по-разному восприняли открытие. Ученые допустили вероятность такого эффекта напитка, но подчеркнули, что он длится недолго.

Ранее китайские ученые нашли простой способ снизить количество заболевших коронавирусом.