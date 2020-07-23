Ученые отправятся на поиски жизни в «голубой дыре» на побережье Флориды

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Ученые Флоридского Атлантического университета, Технологического института Джорджии, Геологического общества Америки и морской лаборатории «Моут» отправятся с экспедицией к побережью Флориды, чтобы изучить необычное природное явление под названием «голубая дыра».

Особенностью «голубых дыр» является уникальный химический состав воды. Специалистам предстоит выяснить, какие живые организмы там обитают, а также есть ли у «голубой дыры» размером в 130 метров связь с подземными водами Флориды, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Согласно данным открытых источников, «голубая дыра» — это подводная пещера или глубокое вертикальное углубление. Многие из них образовались во время ледникового периода, когда уровень поверхности воды был ниже на 100—120 метров, например, в результате вымывания трещин в известняковых породах под действием дождевых вод.

Величина голубых дыр может быть разной. На данный момент, самой большой является голубая дыра, расположенная в акватории Парасельских островов — Дыра Дракона. По результатам измерений китайских специалистов, в глубину воронка достигает свыше 300 метров.