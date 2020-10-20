Ученые нашли в голове человека ранее неизвестный науке орган

Youtube / Antoni Van Leeuwenhoek

В Нидерландах учёные обнаружили в центре головы человека новый орган, который напоминает набор слюнных желез. Ранее о нём известно не было.

Обнаружение нового органа произошло случайно, во время обследования пациентов с раком простаты. Пациенты проходили контрастную томографию на новейшем сканере PSMA PET/CT, в их кровь, для обнаружения опухолей, была введена радиоактивная глюкоза. Во время исследования позади носоглотки было замечено подозрительное образование.

Радиолог-онколог Ваутер Вогель из Нидерландского института рака пояснил, что у человека есть три набора больших слюнных желез, но все они находятся в другом месте.

«Насколько было известно ранее, слюнные железы в носоглотке микроскопически малы. Около тысячи их равномерно распределены по слизистой оболочке. Поэтому представьте себе наше удивление, когда мы обнаружили ЭТО!», - сообщил Вогель.

В организме человека существует около тысячи мелких слюнных желез. Все они находятся в полости рта и в дыхательном тракте, но так малы, что их можно обнаружить только через микроскоп, поясняет ВВС. Обнаруженный учёными четвертый набор слюнных желез гораздо крупнее и располагается позади носа и над нёбом, в самой середине головы.

«Два органа, высветившихся при исследовании, имеют все признаки слюнных желез», - отметил ведущий автор исследования Маттейс Вальстар.

Находку учёные назвали «трубчатыми железами, так как она располагается над трубчатым валиком (возвышение в носовой части глотки, в котором находится хрящ евстахиевой трубы).

Железы были обнаружены 100 человек, которые были обследованы с помощью томографа. Также наличие трубчатых желез подтвердило вскрытие.

«Насколько нам известно, эта структура не была прежде описана ни в одном источнике», - цитирует отчёт об исследовании ВВС.