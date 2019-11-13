Убийца в кармане. По ком звонит сотовый

В августе сайт мэра бодро отрапортовал о начале перехода Москвы на новый стандарт мобильной связи - 5G. И уже к концу года 2019 на главных улицах столицы можно будет им пользоваться.

Власти даже пообещали создать 5G-демоцентр. Именно там будут проверять cервисы на основе нового стандарта связи. Правда, проверка будет своеобразной и предназначенной только для бизнеса. Деловые люди смогут протестировать новые технологии. Проверкой же безопасности 5G и сотовой связи вообще власти, как и бизнес, не занимаются.

Однако в России есть ученые, в сферу научных интересов которых входит изучение влияния электромагнитного излучения на человека. 12-13 ноября в Федеральном исследовательском центре химической физики им. Н.Н. Семенова прошла конференции «Актуальные проблемы радиобиологии и гигиены неионизирующих излучений», на которой ученые рассказали о влиянии мобильных телефонов на здоровье.

Ну и гад же ты

Стоит напомнить, что все современные электронные гаджеты - источники электромагнитных излучений. Но особое место в этом ряду занимают мобильные телефоны, они являются открытым и неконтролируемым источником ЭМИ радиочастотного диапазона. Еще в 2011 году Международное агентство по исследованию рака (IARC) отнесло электромагнитное излучение сотовых телефонов к категории B2 - потенциально опасных и приводящих к развитию рака головного мозга.

В 2016 году были обнародованы результаты крупномасштабного двухлетнего эксперимента, проведенного в рамках Национальной программы токсикологии в США. Они показали статистически существенное увеличение развития рака среди подопытных крыс при облучении электромагнитными полями радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ).

Позже исследование было повторено в Италии институтом Рамаззини, и оно также выявило значимое увеличение развития злокачественных опухолей в мозге. Поэтому шведский онколог, профессор в Университетской клинике Эребру Леннарт Харделл в 2018 году предложил Международному агентству по исследованию рака перевести электромагнитные поля радиочастотного диапазона в более опасную категорию, назвав их «реальным канцерогеном для населения».

Вообще же в сфере исследования влияния электромагнитного излучения сотовой связи, электромагнитного излучения царит хаос.

«Проблема состоит в том, что результаты исследований, как правило, не обобщаются, и зачастую проводятся по критериям, не связанным с воздействием ЭМП. Поэтому они не могут быть адекватной информацией для установления соответствующего риска, не могу быть базовыми для установления современных нормативов, - говорит профессор Медицинского биофизического центра им. А.И.Бурназяна Юрий Григорьев. - По нашему мнению, пока единственным объективным критерием для оценки неблагоприятного действия электромагнитных полей радиочастотного диапазона на население является установление факта развития опухолей мозга у пользователей мобильными телефонами»

Ученый напоминает, что первые в мире стандарты для ЭМИ в радиочастотном диапазоне были приняты в СССР в 1984 году и составили 10 мкВт/см2. За последние 17 лет 12 стран ужесточили эти стандарты. А Россия - нет. А ведь есть еще и дети, которые с раннего возраста разговаривают с бабушками по телефону, играют в игры на смартфоне. Как излучение действует на них? Детский организм вообще более чувствителен к электромагнитному излучению и прочим факторам внешней среды.

Сделать выводы сложно. Поскольку нет наработанной радиобиологической базы для установления порогового безопасного уровня электромагнитного излучения на мозг ребенка. Нет ее и за рубежом, нет и в России.

Мобильный детям не игрушка

Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений (РНКЗНИ) принял с 2011 года пять решений об опасности электромагнитных полей сотовой связи для детей. Только в 2019 году Роспотребнадзор и Рособрнадзор выпустили рекомендации по ограничению использования гаджетов в школах. К сожалению, подготовлены они были на основе старых отдельных зарубежных публикаций. Впрочем, и это решение госструктур можно считать эпохальным, ведь абсолютное большинство современных младших школьников постоянно пользуются мобильными телефонами.

Институт гигиены детей и охраны здоровья детей и подростков РАН ведет эпидемиологические исследования соматического здоровья детей. О некоторых выводах рассказала сотрудница института Оксана Вятляева. Гигиенисты рассматривали, как электромагнитная нагрузка от использования мобильного телефона младшими школьниками влияет на их самочувствие и активность мозга.

Полученные результаты свидетельствуют, что частое использование мобильной связи ребенком может приводить к головокружениям, головной боли, утомлеямости, нарушениям сна. Дети реагируют на электромагнитную нагрузку возникновением проблем в психоэмоциональной сфере, в сфере когнитивных функций, простудными заболеваниями

В работе отмечается, что электроэнцефалограммы детей, пользующихся мобильными телефонами, похожи на ЭЭГ ликвидаторов аварии на ЧАЭС с легкими проявлениями радиационно-обусловленного психоорганического процесса.

Стоит напомнить, что электромагнитная нагрузка зависит и от мощности излучения, и от времени воздействия. Поэтому ученые настоятельно рекомендуют ограничить время пользования телефонами. Но что еще стоит делать или не делать, пользуясь мобильным?

Телефон - убийца

Главный научный сотрудник Медицинского биофизический центр им. А.И.Бурназяна, доктор биологических наук Светлана Лукьянова, которая изучает реагирование центральной нервной системы на слабые электромагнитные поля, дала несколько рекомендаций по минимизации вреда от использования мобильного.

«Не надо держать сотовый в кармане около сердца. Мужчинам не рекомендуется класть телефон в боковые карманы, потому что яички подвержены электромагнитному излучению. Разговаривать по телефону лучше через громкую связь или проводную гарнитуру. В крайнем случае мобильник во время разговора надо хотя бы немного отодвинуть от уха, тогда мощность излучения снижается, - говорит Лукьянова. - Конечно, не советую спать, держа сотовый под подушкой. Положите его отдельно на тумбочку. Самое плохое - это когда разговоров много: в этом смысле один разговор на сорок минут менее вреден, чем десять бесед по три минуты. Потому что всплеск мощности излучения происходит при дозвоне, затем идет ее падение. Лучше пользоваться мессенджерами и голосовыми сообщениями и помнить, что телефон - это средство экстренной связи, не стоит по нему болтать, рискуя заработать заболевание».

С помощью этих простых правил мы сможем снизить предполагаемый вред от электромагнитного излучения сотовых телефонов. Но, конечно, хотелось бы, чтобы были проведены полномасштабные исследования, на основе которых российские ученые выработали бы критерии электромагнитной безопасности в радиочастотном диапазоне как для взрослых, так и для детей, в том числе и для не рожденных. Поскольку есть данные, что около 40% выкидышей связано именно с ЭМИ. По-хорошему, чем больше будет информации о влиянии электромагнитного излучения в радиочастотном диапазоне, тем более безопасной будет жизнь современного человека, который уже не способен полностью отказаться от актуальных средств связи и прочей электроники.

Автор: Ирина Полякова