Убившего сослуживцев солдата-срочника отвезут на психиатрическую экспертизу

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Солдата-срочника Антона Макарова, который подозревается в убийстве трех сослуживцев под Воронежем, отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Это связано с тяжестью преступления, сообщила адвокат Макарова Яна Горюнова. По ее словам, подзащитный пока не может давать никаких показаний по делу, так как находится в тяжелом стрессовом состоянии, сообщает телеканал «360».

Напомним, Антон Макаров расстрелял сослуживцев в воинской части под Воронежем после конфликта с майором, который прибыл с проверкой суточного наряда. После словесной перепалки парень отобрал у того пистолет и 16 патронов, а потом выстрелил.

К дежурному офицеру Ермолаеву подбежал водитель. Увидев это, Макаров применил оружие и в отношении него. Также был ранен еще один военнослужащий.