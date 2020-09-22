Убийца Джона Леннона спустя 40 лет прервал молчание и обратился к вдове музыканта
Спустя 40 лет убийца участника группы The Beatles Джона Леннона извинился перед его вдовой Йоко Оно. Преступник Марк Чепмен заявил, что застрелил музыканта не потому, что считал его плохим, а так как «он был очень, очень, очень известен».
Убийца назвал поступок «подлым и довольно жутким», но объяснил, что очень сильно искал славы.
«Он был семейным человеком. Он был иконой. Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известен, и это единственная причина», - заявил 65-летний осужденный.
Он признался, что заслуживает смертной казни после убийства Леннона, пишет Lenta.ru.
Чепмен был осужден на пожизненное заключение с правом просить об условно-досрочном освобождении через 20 лет. В августе ему в 11-й раз отказали в УДО.
Напомним, 8 декабря 1980 года он пять раз выстрелил в Леннона возле дома в Нью-Йорке. Певец умер на месте, а убийцу нашли сидящим на тротуаре с книгой Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи».
Ранее создатель The Beatles Пол Маккартни назвал причину распада коллектива.