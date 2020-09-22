Убийца Джона Леннона спустя 40 лет прервал молчание и обратился к вдове музыканта

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Спустя 40 лет убийца участника группы The Beatles Джона Леннона извинился перед его вдовой Йоко Оно. Преступник Марк Чепмен заявил, что застрелил музыканта не потому, что считал его плохим, а так как «он был очень, очень, очень известен».

Убийца назвал поступок «подлым и довольно жутким», но объяснил, что очень сильно искал славы.

«Он был семейным человеком. Он был иконой. Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известен, и это единственная причина», - заявил 65-летний осужденный.

Он признался, что заслуживает смертной казни после убийства Леннона, пишет Lenta.ru.

Чепмен был осужден на пожизненное заключение с правом просить об условно-досрочном освобождении через 20 лет. В августе ему в 11-й раз отказали в УДО.

Напомним, 8 декабря 1980 года он пять раз выстрелил в Леннона возле дома в Нью-Йорке. Певец умер на месте, а убийцу нашли сидящим на тротуаре с книгой Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

Ранее создатель The Beatles Пол Маккартни назвал причину распада коллектива.