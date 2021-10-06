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«Убедительная просьба»: Сергей Лавров попросил журналиста не давать комментариев на камеру
6 октября, 2021 14:14
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал замечание журналисту во время своего выступления.
«Убедительная просьба, когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как это сейчас происходило с каким-то корреспондентом», - строго сказал Лавров.
Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Пул № 3. Инцидент произошел на брифинге Лаврова и главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана.
Замечание Лаврова адресовано корреспонденту иранского канала, который стал записывать свои комментарии на камеру.
Ранее школьник сделал замечание президенту России Владимиру Путину на открытом уроке по истории. Федеральные каналы не показали этот эпизод.
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