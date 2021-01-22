Общество

Власти Великобритании намерены начать выплачивать жителям, заразившимся коронавирусной инфекцией, ежемесячную «зарплату» в размере 685 долларов. Таким образом местное правительство хочет остановить распространение мутировавшего штамма COVID-19 в стране.

Авторы инициативы считают, что подобная мера заставила бы граждан самоизолироваться. Причем выплачивать вышеуказанную сумму власти хотят не всем, а только тем, кто не может трудиться удаленно. По подсчетам, ежемесячно из казны на эти цели придется тратить около 2,74 миллиардов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

Ранее сообщалось о том, что в России не осталось людей, болеющих новых штаммом коронавирусной инфекции из Великобритании. Все вылечились.