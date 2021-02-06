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У ВОЗ нашлись хорошие новости для человечества: ковид снижает темп

Кирилл Савушкин
6 февраля, 2021 10:53
1 мин
Кирилл Савушкин
6 февраля, 2021 10:53
1 мин
Photo
Flickr

Всемирная организация здравоохранения объявила о снижении темпов распространения коронавируса. По официальным данным, с начала пандемии переболело около 104 млн человек.

Основной причиной улучшения ситуации эксперты видят меры, предпринятые странами для прерывания цепочек передачи вируса.

О хороших новостях стало известно в ходе брифинга организации. Об этом сообщает Znak.com.

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