У ВОЗ нашлись хорошие новости для человечества: ковид снижает темп

Общество

Всемирная организация здравоохранения объявила о снижении темпов распространения коронавируса. По официальным данным, с начала пандемии переболело около 104 млн человек.

Основной причиной улучшения ситуации эксперты видят меры, предпринятые странами для прерывания цепочек передачи вируса.

О хороших новостях стало известно в ходе брифинга организации. Об этом сообщает Znak.com.