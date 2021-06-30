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У россиян скопилось свыше 1,5 миллионов вопросов к Владимиру Путину
30 июня, 2021 11:51
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сегодня, 30 июня, состоится очередная «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Известно, что принимать вопросы от граждан страны будут вплоть до окончания программы. При этом по состоянию на 10:45 часов количество обращений к главе государства перевалило цифру в 1,5 миллиона, а именно достигло одного миллиона 564 тысяч 581.
Чаще всего россияне направляли свой вопрос лидеру РФ через колл-центр — 675 тысяч 230 обращений, с помощью СМС/ММС — 338 тысяч 856, 131 тысяча 706 вопросов поступило на сайт программы, 106 тысяч 865 через мобильное приложение «Москва — Путину», 321 тысяча 934 вопроса Путину пришло через социальные сети, передает «Россия-24».
Напомним, «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» начнется в 12:00.
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