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У российских милитаристов может появиться новый гендер
25 февраля, 2022 18:27
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https://twitter.com/
В связи с военным конфликтом России и Украины в русском языке возникает новое слово.
«Войнофил» (условный перевод слова Warrainegender) – означает принадлежность к тем людям,
которые испытывают «своеобразный романтический трепет и сексуальное удовольствие от возможной близости начала военного конфликта».
В социальной сети Twitter обсуждение этой новости касается в основном тех милитаристов, которые наиболее ажитированно и односторонне высказывается относительно Российско-украинского военного конфликта, выступая в своей риторике на стороне России.
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