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С 2013 года у российских чиновников изъяли свыше 34 миллиардов рублей незаконно нажитого имущества. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая на 18-м заседании генеральных прокуроров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«В России миллионы человек каждый год представляют сведения о доходах и расходах. При этом прокурорами выявляется значительное число нарушений, связанных с сокрытием либо представлением неполных сведений о доходах», – пояснил Краснов.

Он напомнил, что если госслужащий или члены его семьи в течение года расходуют на покупку недвижимости, транспорта или ценных бумаг сумму, превышающую их общий доход за три последних года, прокурор имеет право предъявить иск об обращении незаконно нажитого имущества в доход государства.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура запрещает прокурорам критиковать власть.