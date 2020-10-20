Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

У российских чиновников изъяли 34 миллиарда рублей

Марьям Ибрагимова
20 октября, 2020 18:33
1 мин
Фото: nazaccent.ru
Фото: nazaccent.ru

С 2013 года у российских чиновников изъяли свыше 34 миллиардов рублей незаконно нажитого имущества. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая на 18-м заседании генеральных прокуроров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«В России миллионы человек каждый год представляют сведения о доходах и расходах. При этом прокурорами выявляется значительное число нарушений, связанных с сокрытием либо представлением неполных сведений о доходах», – пояснил Краснов.

Он напомнил, что если госслужащий или члены его семьи в течение года расходуют на покупку недвижимости, транспорта или ценных бумаг сумму, превышающую их общий доход за три последних года, прокурор имеет право предъявить иск об обращении незаконно нажитого имущества в доход государства.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура запрещает прокурорам критиковать власть.

темы
Генпрокуратура
коррупция
чиновники
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!