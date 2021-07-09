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Петербуржцам дали возможность узнавать о наличии свободных талонов на вакцинацию с помощью карты
9 июля, 2021 20:47
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Фото: Flickr
У жителей Санкт-Петербурга появилась возможность узнать свободное время для записи на вакцинацию в различных пунктах города с помощью интерактивной карты. С помощью нее можно узнать, сколько свободных талонов есть в тех или иных кабинетах.
Сама карта размещена на сайте СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр». Свободные пункты отмечены зеленым, нажимая на иконку пользователь попадает на портал «Здоровье петербуржца», где сразу можно записаться на вакцинацию.
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