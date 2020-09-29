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У петербургского яхт-клуба всплыло расчлененное тело без головы и рук

Анастасия Красильникова
29 сентября, 2020 19:24
1 мин
Фото
Фото: cledcom.ru

В Петербурге рядом с яхт-клубом обнаружили расчлененное тело без головы и рук, сообщили в СУ Следственного комитета города.

По информации источника РИА «Новости», сейчас следователи осматривают место происшествия.

В свою очередь, издание «Подъём» со ссылкой на очевидцев уточняет, что останки тела прибило к берегу неподалеку от дома 19 на Береговой улице. Не исключено, что части тела могут принадлежать человеку, чьи останки на прошлой неделе нашел местный рыбак в реке Екатерингофка — в пакете лежала нижняя часть туловища и обрезок трубы.

темы
происшествия
криминал
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