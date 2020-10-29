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У мэра Киева Виталия Кличко пропало обоняние

Дмитрий Байков
29 октября, 2020 08:52
1 мин
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фото: Wikipedia

Заразившийся коронавирусом мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его повторный тест тоже был положительным.

Бывший чемпион мира по боксу рассказал, что совсем не чувствует запахов, но температура уже в норме. Он поблагодарил горожан за поддержку на местных выборах.

О своем заражении Кличко сообщил 24 октября, непосредственно перед выборами и был вынужден уйти на самоизоляцию, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что Кличко появился на заседании Киевсовета на костылях. Он заявил, что провел выходные активно, из-за этого надорвал сухожилие.

темы
Украина
общество
Киев
Виталий Кличко
коронавирус
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