«У меня хорошая зарплата»: дрессировщик Юрий Куклачев назвал размер своей пенсии

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Дрессировщик Юрий Куклачев назвал размер своей пенсии.

Его выплата составляет 45 тысяч рублей вместе с надбавкой за звание народного артиста РСФСР. «У меня хорошая зарплата. Сейчас получаю где-то 120 тысяч», — отметил дрессировщик.

По его словам, этих денег ему с супругой «хватает впритык», так как приходится тратиться на бензин, платить за недвижимость и коммунальные услуги, помогать своим детям, сообщает НТВ.

Ранее российский юморист Евгений Петросян рассказал о размере собственной пенсии.

«У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей», — сказал он. По словам артиста, выплат ему «хватает на все расходы», после чего Петросян рассмеялся.