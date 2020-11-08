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«У меня хорошая зарплата»: дрессировщик Юрий Куклачев назвал размер своей пенсии

Артем Денисов
8 ноября, 2020 23:21
1 мин
Куклачев
Фото: ru.wikipedia.org

Дрессировщик Юрий Куклачев назвал размер своей пенсии.

Его выплата составляет 45 тысяч рублей вместе с надбавкой за звание народного артиста РСФСР. «У меня хорошая зарплата. Сейчас получаю где-то 120 тысяч», — отметил дрессировщик.

По его словам, этих денег ему с супругой «хватает впритык», так как приходится тратиться на бензин, платить за недвижимость и коммунальные услуги, помогать своим детям, сообщает НТВ.

Ранее российский юморист Евгений Петросян рассказал о размере собственной пенсии.

«У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей», — сказал он. По словам артиста, выплат ему «хватает на все расходы», после чего Петросян рассмеялся.

темы
артисты
зарплаты
Куклачев
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