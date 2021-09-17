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У Ксении Шойгу родился ребенок
17 сентября, 2021 12:13
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Alexander Kulebyakin/Global Look Press
У младшей дочери министра обороны России Ксении Шойгу родился ребенок. Отцом малыша стал блогер Алексей Столяров.
Радостную новость он сообщил в своем Instagram. Там же он поведал, что у них - девочка.
Мужчина опубликовал фото из родильной палаты с супругой и признался ей в любви. Отметим, что 30-летняя Ксения Шойгу впервые стала мамой.
Ее избранник - спортивный блогер, рассказывающий о правильном питании. В YouTube на его канал подписаны три миллиона человек.
Перед тем, как сделать предложение Ксении, Столяров записался на прием к министру обороны. Он признался в любви к дочери Шойгу и в итоге получил согласие отца.
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Почему деятельность и личную жизнь дочери Сергея Шойгу не боятся афишировать, в отличие от детей других высокопоставленных лиц России?
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