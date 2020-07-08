У холостых россиян микрозаймы пользуются наибольшей популярностью

Общество

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Среди бравших микрозаймы жителей России около половины никогда не состояла в браке, а семейных россиян среди заемщиков 37%, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Там изучили более 100 тысяч займов среди граждан России. Как оказалось, около 13% заемщиков микрофинансовых организаций находятся в разводе, а 2% являются вдовцами.

Также стало известно, что 78% семейных заемщиков не допускали просрочек по выплатам займов, чего не скажешь о вдовцах: ни единого дня просрочки не допускали 72,9% из них, сообщает «Рен ТВ».

Микрофинансовые организации России вводят клиентов в заблуждение, не сообщая в полной мере о рисках их вложений в инвестиционные продукты.

Как показало исследование, не всегда удается получить информацию о рисках вложения. Как правило, приходится общаться с автоответчиком, а в случае ответа специалиста, чаще всего он предлагает поискать информацию на сайте.

Так, восемь МФК разместили калькуляторы доходности с показателями от 12% до 20% годовых. Только в одной из 10 организаций сотрудник сообщил, что доходность при вложении в МФО не гарантируется, пишут «Известия».