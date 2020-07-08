По состоянию на 9 июля 10:35
Заболевших707 301
За последние сутки6 509
Выздоровело 481 316
Умерло10 843
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

У холостых россиян микрозаймы пользуются наибольшей популярностью

Артем Денисов
8 июля, 2020 23:26
2 мин
финанс
Фото: pixabay.com

Среди бравших микрозаймы жителей России около половины никогда не состояла в браке, а семейных россиян среди заемщиков 37%, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Там изучили более 100 тысяч займов среди граждан России. Как оказалось, около 13% заемщиков микрофинансовых организаций находятся в разводе, а 2% являются вдовцами.

Также стало известно, что 78% семейных заемщиков не допускали просрочек по выплатам займов, чего не скажешь о вдовцах: ни единого дня просрочки не допускали 72,9% из них, сообщает «Рен ТВ».

Микрофинансовые организации России вводят клиентов в заблуждение, не сообщая в полной мере о рисках их вложений в инвестиционные продукты.

Как показало исследование, не всегда удается получить информацию о рисках вложения. Как правило, приходится общаться с автоответчиком, а в случае ответа специалиста, чаще всего он предлагает поискать информацию на сайте.

Так, восемь МФК разместили калькуляторы доходности с показателями от 12% до 20% годовых. Только в одной из 10 организаций сотрудник сообщил, что доходность при вложении в МФО не гарантируется, пишут «Известия».

темы
кредит
россияне
финансны
2 мин