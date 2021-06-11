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У десятков тысяч переживших коронавирус зафиксировали новую напасть - «черную плесень»
11 июня, 2021 14:53
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Новую напасть - «черную плесень» (или мукормикоз) - зафиксировали у 31 тысячи жителей Индии. Жертвами стали люди с ослабленным иммунитетом, пережившие коронавирус.
О десятках тысяч заболевших сообщил телеканал NDTV. По его данным, за последние три недели число пациентов выросло на 150%.
Скачок вызван нехваткой препарата «Амфотерицин В», который используется для лечения осложнения после коронавируса.
Мукормикоз - заболевание, которое провоцирует грибковая инфекция. «Черная плесень» опасна для пациентов с диабетом и ослабленным здоровьем. Грибок попадает в кожу через царапины, ожоги, порезы.
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