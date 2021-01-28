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Общество

У богатых свои причуды: у состоятельных россиян появится отдельная налоговая инспекция

Антон Мельников
28 января, 2021 00:00
1 мин
Антон Мельников
28 января, 2021 00:00
1 мин
Pixabay
Pixabay

Федеральная налоговая служба сообщила, что в ведомстве появится специализированная налоговая инспекция, которая будет работать с россиянами чей доход превышает 500 млн рублей в год.

ФНС пояснила, что инспекция появится в структуре ведомства. Она заработает с 1 февраля текущего года и будет работать по «крупнейшим налогоплательщикам — физическим лицам».

Согласно заявлению ФНС, отдельная инспекция появится из-за того, что при работе с состоятельными россиянами приходится сталкиваться со сложными финансовыми операциями и международными договорами. Это требует наличия у налоговиков особых компетенций.

Ведомство подчеркнуло, что порядок работы с состоятельными налогоплательщиками останется таким же, как и с обычными физлицами.

«Стоит подчеркнуть, что создание инспекции не предполагает особых условий и изменения порядка работы налоговых органов с физическими лицами, который един для всех налогоплательщиков-физлиц и останется в рамках текущего законодательства», — цитирует ФНС «РБК».

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