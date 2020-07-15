У берегов Сочи отдыхающие засняли смерч

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В Сочи, недалеко от берега, образовался смерч. Видеозапись появилась в соцсетях. На ней видно, как воронка спускается из тучи в море. По словам спасателей, на территории Краснодарского края действует экстренное предупреждение по погодным условиям.

Так, в городе Краснодаре за два часа выпало более 20 миллиметров осадков. Дождь подтопил 25 участков автомобильных дорог, две придворовые территории.

Для ликвидации последствий задействовали 72 сотрудника и 28 единиц техники - для откачки воды, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, торнадо в Подмосковье может стать нормой.

Как сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, июль является самым опасным месяцем для Европейской части России из-за того, что погода в это время нестабильна. Возможность возникновения смерчей в Москве усиливает жара, чередуется с дождливыми днями.

Как отметил Семенов, в последние 20-30 лет происходит сильное изменение климата. Так, в российской столице становится все жарче, из-за чего многие явления, которые раньше было редкостью, могут стать обыденными. Среди них и смерчи, сообщает НСН.