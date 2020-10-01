Тюремные «колл-центры» решено ликвидировать с помощью генерации помех

Фото: pixabay.com

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на ближайшем заседании Совета безопасности России предложит план по ликвидации фальшивых банковских колл-центров, которые осуществляют свою деятельность из тюрем.

ФСИН планирует запросить 3 млрд рублей. Средства требуются на установку техники, которая способна генерировать помехи мобильной связи.

Не исключено, что реакция службы может оказаться запоздалой: по данным компаний в сфере информбезопасности, колл-центры вовсю переезжают из мест заключения «на волю».

Сегодня в России от телефонного мошенничества страдают клиенты крупнейших банков. Самая популярная схема обмана - убедить пользователя передать злоумышленникам номер из пришедшей СМС, якобы чтобы отменить платеж или под другим подобным предлогом, пишет «Коммерсант».

Ранее в Банке России рассказали о новой, недавно выявленной мошеннической схеме. Она основана на использовании голосового меню банка.

Система работала следующим образом: мошенники звонили в банк используя подмененные номера клиентов. У учреждения они запрашивали сведения по остаткам денежных средств на картах клиентов, вводя для этого последние четыре цифры номеров этих банковских карт.