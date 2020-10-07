Тяжелый люкс: безработный похитил у москвички брендовые сумки на 17 млн рублей

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В Москве молодой человек украл у женщины предпенсионного возраста дорогостоящие брендовые сумки. Их суммарная стоимость оценивается в 17 миллионов рублей.

Известно, что 22-летнего безработного парня уже задержали сотрудники угрозыска. 51-летняя жительница района Раменки обратилась в полицию после того, как вернувшись домой, обнаружила пропажу сумок. Оказывается, молодой человек находился в квартире в гостях у родственника заявительницы. Подгадав удобный момент, он незаметно похитил брендовые сумки, после чего частично распорядился ими по своему усмотрению.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – передает пресс-служба ГУ МВД по России в столице.

Ранее сообщалось о похищении жителем Таиланда 100 шлепанцев для занятий с ними сексом.