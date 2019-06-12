Твой день, Россия!
3 мин чтения
Твой день, Россия!

«День России» перестал быть «днём принятия суверенитета», но все еще празднуется

Так сложилось исторически (а почему именно — спорят историки), что россияне «день рождения» своей Родины отмечают постольку-поскольку: «День России» за вот уже скоро как 30 лет не прижился у наших сограждан в статусе «одного из главных». При том, что американцы свой «День независимости» чтут свято. Хотя отношение их к этому дню сегодня тоже куда более «спокойное», чем полвека назад.

На руинах империи

А ведь у истоков нашего «Дня России» стоит ого-го какое событие: возникла эта дата на руинах Советского союза. 12 июня 1990 года прошёл первый съезд народных депутатов РСФСР, где и была принята Декларация о государственном суверенитете ещё номинально советской и социалистической, но уже независимой России. Тектонический сдвиг геополитики тогда уже шёл на полную, участь Советского Союза была фактически предрешена: да, позже ещё будет отчаянная попытка генералов и всех сочувствующих власти советов изменить ход событий, но путч в итоге провалится.

«Демократическое» подавление ГКЧП случится уже при Ельцине, который ровно через год после принятия Декларации — 12 июня 1991 года — станет президентом РСФСР. Заметим — ещё не России, не Российской Федерации, наименование страна сменит лишь только 25 декабря этого же года, а на следующий день официально станет правопреемницей СССР.

День первой годовщины принятия «Декларации о независимости» был объявлен нерабочим, праздник же «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации» занял место в ряду государственных на основании Указа президента в 1994 году.

Декларации о суверенитете РСФСР стала предтечей Конституции, до принятия которой оставалось два года. Документ провозглашал равноправие и равные возможности для граждан, а также политических партий и общественных организаций. Также документ утверждал принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную.

Но эта Декларация разделила категорически не только власть на ветви, но и общество на идеологические лагеря: в марте 1991-го состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР, по результатам которого 77,85% граждан (113,5 миллионов человек) выступили за сохранение советской власти. Тем не менее, колесо истории вспять не повернуло, а провозглашённый в Беловежской пуще договор о создании Союза независимых государств вообще не противоречил ранее случившемуся отказу от советской модели.

Таким образом, «праздник независимости» разделил общество на «демократов»-антисоветчиков и ревнителей социалистического строя. А масла в огонь лишь подливало это напоминание о суверенности. «Независимость от чего?», — риторически вопрошали своих оппонентов из демократического лагеря коммунисты. Вот уж действительно — вопрос «на засыпку». Такие разговоры праздничный статус дня заметно умаляли и возможно поэтому ещё в 1998 году тогдашний президент Борис Ельцин в своём праздничном телеобращении впервые предложил называть этот день «Днём России». Но утвердилось это привычное всем сегодня наименование праздника лишь в 2002 году.

Так почему сегодня?

Новое название утвердилось, а споры о природе «независимости» России остались. «В истории каждой страны день обретения независимости – знаменательный день. Но в нашей национальной психологии 12 июня так не воспринимается, потому что Россия многие века была самостоятельным государством, — пишет в своей статье для издания KM.RU политолог Павел Святенков. —  Попытки же объявить, что Россия – государство молодое, которому всего 20 лет и потому это день рождения страны, вызывают хохот. Даже бывший президент Дмитрий Медведев, сделавший подобное заявление, затем был вынужден поправиться и сказать о тысячелетней истории России».

Но ещё один хороший вопрос относительно нынешнего праздника — сама дата. Публицисты резонно задаются вопросом: если было решено «отвязать» нынешний праздник «День России» от принятия Декларации о независимости, то почему он празднуется, тем не менее, в эту дату.

«В году много хороших дней. Британская королева, например, празднует день рождения не тогда, когда она действительно родилась, а в одну из суббот июня. Почему? Да погода в июне, как правило, хорошая. Ввел это правило король Эдуард Седьмой, родившийся 9 ноября. В этот день погода в Англии обычно плохая. Вот и решили перенести на лето. Иначе говоря, государственные соображения могут заставить перенести официальный праздник на противоположную сторону календаря – было бы желание», — пишет в своём праздничном эссе политолог Святенков.

И замечает: сами символы России являют собой компромисс между «достижениями демократии» и советской властью, но объединение двух разных идеологий — дело бессмысленное. Но есть в истории России даты, которые сами по себе способны объединить правых и левых. Одна из которых — день рождения Пушкина, да и в календаре находится рядом. Чем не достойная основа для «Дня России»?

Спорить с этим доводом действительно трудно.

Теги:
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Русский лес уже нерусский Далее в рубрике Русский лес уже нерусский«Золотую» отрасль отдали на откуп Китаю и Европе Читайте в рубрике «Общество» Россия и Беларусь: Кого к кому присоединять?Почему Беларусь не станет частью России и зачем Батька зовет Россию к себе Россия и Беларусь: Кого к кому присоединять?

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Booking.com
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО