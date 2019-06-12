Твой день, Россия!

Так сложилось исторически (а почему именно — спорят историки), что россияне «день рождения» своей Родины отмечают постольку-поскольку: «День России» за вот уже скоро как 30 лет не прижился у наших сограждан в статусе «одного из главных». При том, что американцы свой «День независимости» чтут свято. Хотя отношение их к этому дню сегодня тоже куда более «спокойное», чем полвека назад.

На руинах империи

А ведь у истоков нашего «Дня России» стоит ого-го какое событие: возникла эта дата на руинах Советского союза. 12 июня 1990 года прошёл первый съезд народных депутатов РСФСР, где и была принята Декларация о государственном суверенитете ещё номинально советской и социалистической, но уже независимой России. Тектонический сдвиг геополитики тогда уже шёл на полную, участь Советского Союза была фактически предрешена: да, позже ещё будет отчаянная попытка генералов и всех сочувствующих власти советов изменить ход событий, но путч в итоге провалится.

«Демократическое» подавление ГКЧП случится уже при Ельцине, который ровно через год после принятия Декларации — 12 июня 1991 года — станет президентом РСФСР. Заметим — ещё не России, не Российской Федерации, наименование страна сменит лишь только 25 декабря этого же года, а на следующий день официально станет правопреемницей СССР.

День первой годовщины принятия «Декларации о независимости» был объявлен нерабочим, праздник же «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации» занял место в ряду государственных на основании Указа президента в 1994 году.

Декларации о суверенитете РСФСР стала предтечей Конституции, до принятия которой оставалось два года. Документ провозглашал равноправие и равные возможности для граждан, а также политических партий и общественных организаций. Также документ утверждал принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную.

Но эта Декларация разделила категорически не только власть на ветви, но и общество на идеологические лагеря: в марте 1991-го состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР, по результатам которого 77,85% граждан (113,5 миллионов человек) выступили за сохранение советской власти. Тем не менее, колесо истории вспять не повернуло, а провозглашённый в Беловежской пуще договор о создании Союза независимых государств вообще не противоречил ранее случившемуся отказу от советской модели.

Таким образом, «праздник независимости» разделил общество на «демократов»-антисоветчиков и ревнителей социалистического строя. А масла в огонь лишь подливало это напоминание о суверенности. «Независимость от чего?», — риторически вопрошали своих оппонентов из демократического лагеря коммунисты. Вот уж действительно — вопрос «на засыпку». Такие разговоры праздничный статус дня заметно умаляли и возможно поэтому ещё в 1998 году тогдашний президент Борис Ельцин в своём праздничном телеобращении впервые предложил называть этот день «Днём России». Но утвердилось это привычное всем сегодня наименование праздника лишь в 2002 году.

Так почему сегодня?

Новое название утвердилось, а споры о природе «независимости» России остались. «В истории каждой страны день обретения независимости – знаменательный день. Но в нашей национальной психологии 12 июня так не воспринимается, потому что Россия многие века была самостоятельным государством, — пишет в своей статье для издания KM.RU политолог Павел Святенков. — Попытки же объявить, что Россия – государство молодое, которому всего 20 лет и потому это день рождения страны, вызывают хохот. Даже бывший президент Дмитрий Медведев, сделавший подобное заявление, затем был вынужден поправиться и сказать о тысячелетней истории России».

Но ещё один хороший вопрос относительно нынешнего праздника — сама дата. Публицисты резонно задаются вопросом: если было решено «отвязать» нынешний праздник «День России» от принятия Декларации о независимости, то почему он празднуется, тем не менее, в эту дату.

«В году много хороших дней. Британская королева, например, празднует день рождения не тогда, когда она действительно родилась, а в одну из суббот июня. Почему? Да погода в июне, как правило, хорошая. Ввел это правило король Эдуард Седьмой, родившийся 9 ноября. В этот день погода в Англии обычно плохая. Вот и решили перенести на лето. Иначе говоря, государственные соображения могут заставить перенести официальный праздник на противоположную сторону календаря – было бы желание», — пишет в своём праздничном эссе политолог Святенков.

И замечает: сами символы России являют собой компромисс между «достижениями демократии» и советской властью, но объединение двух разных идеологий — дело бессмысленное. Но есть в истории России даты, которые сами по себе способны объединить правых и левых. Одна из которых — день рождения Пушкина, да и в календаре находится рядом. Чем не достойная основа для «Дня России»?

Спорить с этим доводом действительно трудно.