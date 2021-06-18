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Творческие муки: Дмитрий Песков сделал заявление о грядущей статье Путина
18 июня, 2021 13:02
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Russian Look/Globallookpress
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, в каком состоянии находится анонсированная статья Владимира Путина. По его словам, работа еще не начата.
Ранее российский лидер заявил о намерении написать работу на тему коренных народов РФ. Об этом сообщает REGNUM.
Напомним, российские законы характеризуют коренные малочисленные законы на основе исконной территории проживания, народного промысла, языка и культуры, самоидентификации, а также численности населения, не превышающей 50 тысяч человек.
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