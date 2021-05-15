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Творческая жилка Сергея Шойгу помогла собрать деньги для детей с онкологией

Кирилл Савушкин
15 мая, 2021 00:47
1 мин
Кирилл Савушкин
15 мая, 2021 00:47
1 мин
MOD Russia/via Globallookpress.com
MOD Russia/via Globallookpress.com

Картины, а также работы из дерева за авторством главы Минобороны России Сергея Шойгу были выставлены на благотворительный аукцион, деньги с которого пошли в фонд помощи детям с онкологией Константина Хабенского. Работы руки министра привлекли в фонд порядка 40 млн рублей.

Аукцион прошел в пятницу, 14 мая в Москве. Площадку для него предоставило Русское географическое общество.

Как сообщает Znak.com, с инициативой выступил сам глава оборонного ведомства. Большая часть денег будет направлена на помощь подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Некоторая часть уйдет на развитие реабилитационных центров и обучение медработников.

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ТЕГИ
Сергей Шойгу
Благотворительность
Константин Хабенский
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