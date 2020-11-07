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«Твари» остались фантастическими — Джонни Деппа лишили заработка

Кирилл Савушкин
7 ноября, 2020 16:31
1 мин
Photo
Flickr

Культовый голливудский актер Джонни Депп может остаться без заработка. Накануне он заявил о том, что перестанет играть роль во франшизе «Фантастические твари».

Актер исполнял роль мага-злодея Геллерта Грин-де-Вальда. Об уходе звезду попросила студия Warner Bros. после его проигрыша в суде таблоиду The Sun.

Как сообщает «Интерфакс», Депп поблагодарил своих поклонников за поддержку в ходе всего разбирательства.

Иск о клевете против The Sun был направлен Деппом после того, как таблоид обвинил его в избиениях бывшей жены Эмбер Херд.

темы
судебный иск
Эмбер Херд
Джонни Депп
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