«Твари» остались фантастическими — Джонни Деппа лишили заработка

Flickr

Культовый голливудский актер Джонни Депп может остаться без заработка. Накануне он заявил о том, что перестанет играть роль во франшизе «Фантастические твари».

Актер исполнял роль мага-злодея Геллерта Грин-де-Вальда. Об уходе звезду попросила студия Warner Bros. после его проигрыша в суде таблоиду The Sun.

Как сообщает «Интерфакс», Депп поблагодарил своих поклонников за поддержку в ходе всего разбирательства.

Иск о клевете против The Sun был направлен Деппом после того, как таблоид обвинил его в избиениях бывшей жены Эмбер Херд.