Туроператоры не согласились с Роспотребнадзором о зараженных в Турции туристах

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Среди российских туристов, у которых выявлен коронавирус после возвращения домой, 90% прибыли из Турции, сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как говорят туроператоры, заразиться можно и в самой России. Как сообщила исполнительный директор объединения турфирм Альянс туристических агентств Наталья Осипова, турецкие власти и отельеры «были готовы к приему наших туристов очень хорошо».

По ее словам, в отелях меры безопасности по распространению CPVID-19 соблюдены до мелочей. Например, столовые приборы выдаются туристу запакованными в пакет. «Если туристы не собираются группами, а отдыхают только с теми людьми, с кем они проживают в номере, то заразиться на территории отеля практически нереально», - считает Осипова.

Она отметила, что на полмиллиона заражаются 150 человек, сообщает телеканал «360».

Ранее источник в турецкой авиакомпании сообщил о планах России сократить число рейсов в страну. Официальная причина - завершение туристического сезона.

Сокращение числа рейсов может в первую очередь коснуться чартерных перевозок. Это связано с тем, что зимой поток туристов сокращается и чартеры загружаются меньше.