Туристы нашли в Крыму капсулу с полувековым посланием. Что в ней?

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В Крыму найдена капсула времени в бутылке, которую 52 года назад оставили там приезжие-дикари.

Находку сделали туристы. Одна из них — Анастасия Цайгер — сообщила, что прилетела на отдых в Крым на восемь дней с семьей. Туристы остановились в отеле на горе под Алуштой. Необычная находка была найдена во время спуска к морю на природной тропе.

«Один из наших друзей наткнулся, остановился, присмотрелся — и вот мы все увидели, начали открывать», - сообщила Анастасия.

Бутылка была прозрачной и было видно, что внутри что-то есть. Именно это привлекло внимание туристов. В бутылке оказалась записка, в которой указаны имена троих туристов, посетивших эту местность в 1969 году. В послании все трое обязались посещать Крым до конца своих дней.

«Эта бумага свидетельствует о том, что здесь, то есть на этом месте, жили три дикаря. Бахилов В.Г., Глазунов В.М., Москаленко В.Н. с 16 июля 1969 года по 30 июля 1969 года», — говорится в полувековом послании.

До 80-х годах в окрестностях, где была сделана находка, были горы и пустырь. Анастасия с семьей и друзьями решила последовать опыту их предшественников. Они тоже написали послание в будущее и оставили его на том же месте, где нашли бутылку, сообщает телеканал «360».