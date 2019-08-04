Туляки отметили день пряника

Как прошел самый вкусный фестиваль лета. Фоторепортаж «Русской Планеты»
3 августа в Туле прошёл фестиваль, посвящённый самому знаменитому русскому лакомству - «День пряника». Вот уже четвёртый год подряд жители Тулы и гости этого замечательного русского города собираются у стен Тульского кремля, чтобы полакомиться пряниками, научиться их расписывать, сыграть в пряничные игры и поучаствовать в старинных русских забавах.
Гвоздём праздника стал, конечно же, сам пряник. Каких пряников тут только не встретишь!
И даже в виде героев знаменитого мультфильма «Жил был пёс»
Да-да, и это тоже пряник, и его можно съесть. Хотя, есть шанс стать похожим на волка слева.
Некоторые продавцы подошли к оформлению стендов творчески. Самый настоящий пряничный домик - вот он какой.
Для туляков пряник - символ гордости, визитная карточка и самый ходовой сувенир. В других городах таких пряников не найти!
Кроме пряников, можно было полюбоваться на знаменитые тульские самовары. И, при желании, приобрести.
На фестивале было очень много мастер-классов, посвящённых прянику. Если вы не знаете, как печь пряники - приезжайте в Тулу, вам покажут.
Вот так в фигурные пряники попадает вкусная начинка из варенья.
Мастер-класс по росписи пряников особенно пришёлся по душе детям.
Ещё можно было научиться топить самовар. На скорость. Не так-то это и просто.
Или поколошматить друг друга подушками.
... посидеть на лошади. Нет, лошадь не пряничная.
И пострелять из лука.
Папы на празднике тоже не скучали.
Кроме пряников, на фестивале было много чего ещё интересного. Например, варенье из шишек, по рецепту Маши из мультфильма Маша и медведь, не иначе.
Кроме пряников, Тула славится своими оружейниками.
Теперь вы знаете, куда поехать в начале августа следующего года. Конечно же, в Тулу.