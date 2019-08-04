Туляки отметили день пряника

3 августа в Туле прошёл фестиваль, посвящённый самому знаменитому русскому лакомству - «День пряника». Вот уже четвёртый год подряд жители Тулы и гости этого замечательного русского города собираются у стен Тульского кремля, чтобы полакомиться пряниками, научиться их расписывать, сыграть в пряничные игры и поучаствовать в старинных русских забавах.

Гвоздём праздника стал, конечно же, сам пряник. Каких пряников тут только не встретишь!

И даже в виде героев знаменитого мультфильма «Жил был пёс»

Да-да, и это тоже пряник, и его можно съесть. Хотя, есть шанс стать похожим на волка слева.

Некоторые продавцы подошли к оформлению стендов творчески. Самый настоящий пряничный домик - вот он какой.

Для туляков пряник - символ гордости, визитная карточка и самый ходовой сувенир. В других городах таких пряников не найти!

Кроме пряников, можно было полюбоваться на знаменитые тульские самовары. И, при желании, приобрести.

На фестивале было очень много мастер-классов, посвящённых прянику. Если вы не знаете, как печь пряники - приезжайте в Тулу, вам покажут.

Вот так в фигурные пряники попадает вкусная начинка из варенья.

Мастер-класс по росписи пряников особенно пришёлся по душе детям.

Ещё можно было научиться топить самовар. На скорость. Не так-то это и просто.

Или поколошматить друг друга подушками.

... посидеть на лошади. Нет, лошадь не пряничная.

И пострелять из лука.

Папы на празднике тоже не скучали.

Кроме пряников, на фестивале было много чего ещё интересного. Например, варенье из шишек, по рецепту Маши из мультфильма Маша и медведь, не иначе.

Кроме пряников, Тула славится своими оружейниками.

Теперь вы знаете, куда поехать в начале августа следующего года. Конечно же, в Тулу.