«Цирк и фарс»: судья взял самоотвод по делу поддержавшей Сергея Фургала активистки

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Судья Центрального районного суда Новосибирска Сергей Фролов на первом же заседании по уголовному делу о применении активисткой Дарьи Горбылевой силы в отношении полковника полиции взял самоотвод. Он пояснил, что уже рассматривал подобные дела и отказался комментировать далее свое решение.

Инцидент с Горбылевой произошел в конце минувшего года – она вышла на акцию в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и стала свидетелем конфликта между сотрудником правопорядка и пожилой женщиной. Активиста решила заступиться за пенсионерку и несколько раз ударила кистью руки полицейского, после чего была доставлена в отдел.

«У меня не остается других мыслей, кроме того, что судья просто не захотел участвовать в этом фарсе и цирке. Сам по себе факт самоотвода — редкое событие. Мое мнение, что у нас еще остались хорошие судьи. Человек решил остаться человеком», — цитирует Горбылеву «Тайга.Инфо».

Когда состоится следующее заседание, неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что судья Артур Карпов, отправивший в СИЗО экс-губернаторов Сергея Фургала и Никиту Белых, уволился.