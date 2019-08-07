Из независимого и объективного ресурса электронная энциклопедия «Википедия» постепенно превратилась в проплаченный сайт, повестку которому диктуют его щедрые спонсоры. Об этом более подробно читайте в материалах Федерального агентства новостей.

Говорить о непредвзятости «Википедии» больше не приходится. Буквально на днях «ФАН» и ряд других российских изданий были заблокированы ресурсом. Противоположная картина наблюдается в отношении оппозиционных деятелей, материалы которых активно продвигаются сайтом. Почему мы стали свидетелями подобных обстоятельств? Дело в том, что ФАН и остальные заблокированные издания в своих статьях говорят читателям правду о деятельности оппозиционного движения в России, которому это крайне невыгодно.

Нездоровый интерес «Википедии» к российским либералам все чаще вызывает множество вопросов. Основатель проекта «Руксперт», топ-блогер «Живого Журнала» Олег Макаренко, известный под псевдонимом fritzmorgen, объяснил, что «Википедия» давно перестала быть объективным изданием. Статьи ресурса постоянно подвергаются правкам, отражающим антироссийские взгляды оппозиционных деятелей.

Макаренко заметил, что сайт модерируется таким образом, будто зарплату коллективу электронной энциклопедии платит Михаил Ходорковский. Ведь некогда независимое издание взяло курс в сторону либеральных взглядов. Совсем другая картина наблюдается с остальными российскими новостными сайтами. Их материалы удаляются или преподносятся в искаженном виде.

К тому же в российском сегменте «Википедии» работают люди, которые даже не пытаются скрывать своих русофобских взглядов. Судить об этом можно исходя из заявлений учредителя Wikimedia RU Павла Каганера. Он публично заявлял, что Россия «такой же нелепый обрубок, как и Украина». И что «оба этих урода получились в результате договора советских начальников между собой о разделе данных им в управление частей единого государства».

Каганер - не единственный в администрации «Википедии», кто нелестно отзывался о России. Павел Крахотин, еще один член правления Wikimedia RU утверждал, что у власти РФ находятся жулики и воры. Он также открыто призывал людей к участию в митинге в 2014 году. Является поклонником блогера Навального, часто цитирует его посты и поддерживает организацию незаконных митингов и акций протеста.

Стоит упомянуть и об Анастасии Львовой, еще одной представительнице администрации российского сегмента «Википедии». Львова открыто поддерживает ЛГБТ-сообщества.

Что касается Андрея Волыхова, экс-администратора Сергея Лещина и Ильи Щурова, то они известны своими антироссийскими идеями.

По большому счету ничего нет плохого в том, что кто-то придерживается отличных от других взглядов. Но это в том случае, когда дело не касается самого «беспристрастного» и «объективного» издания. Коллектив, называющий свой ресурс независимым должен придерживаться данной стратегии. Работа сайта не должна влиять на формирование общественного мнения.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что ФАН и другие российские издания, публикующие правдивые материалы на своих страницах, оказались заблокированными в «Википедии».