Центробанк к 175-летию Русского географического общества выпустит серебряный рубль

Общество

Фото: Wikipedia

20 июля российский Центробанк к 175-летию Русского географического общества выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом в 1 рубль.

Ее тираж составит 5 тысяч штук. Монета изготовлена из сплава 925-й пробы и содержит 7,78 г серебра. На оборотной стороне рубля на фоне стилизованного изображения сети параллелей и меридианов Земли изображена эмблема Русского географического общества, сообщает «Интерфакс».

Как сообщалось, в России обнаружили поддельную монету номиналом один рубль.

По данным Центробанка РФ, в прошлом году в банковской системе страны было обнаружено 41 355 поддельных денежных знаков Банка России против 38 504 в 2018 году. Подделок стало больше на 7,4%. Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе, наименьшее — в Дальневосточном федеральном округе.

Чаще всего подделывают банкноты номиналом 5 тыс. рублей, а наименьшей популярностью у фальшивомонетчиков пользовалась купюра в десять рублей, сообщают «Известия».