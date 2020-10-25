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Центр Минска вновь окрасился в белое с красным

Кирилл Савушкин
25 октября, 2020 17:22
1 мин
Photo
Flickr

В Минске, на площади Свободы, собралось не менее тысячи сторонников белорусской оппозиции, чтобы провести протестный марш.

Силовики начали серию задержаний с остановки двух мужчин, облаченных в жилеты с надписью «Пресса».

Предположительно задержаны сотрудник «Комсомольской правды» Святослав Зоркий и журналист издания «Новы час» Дмитрий Дмитриев, сообщает РИА «Новости».

темы
протесты
журналисты
Минск
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