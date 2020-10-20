Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Цены на интернет и телефон могут резко возрасти

Марьям Ибрагимова
20 октября, 2020 19:32
2 мин
Фото: obankax.com
Фото: obankax.com

Сразу 86% представителей крупнейших российских операторов фиксированных связи (домашний интернет, ТВ, телефония, ЦОДы) уверены в том, что в следующем году они повысят свои тарифы – большинство респондентов предположили, что с 10 до 15%. Об этом говорится в исследовании информационного аналитического агентства TelecomDaily.

«Рынок телекоммуникаций РФ в 2020 году, несмотря на давление пандемии и несколько месяцев самоизоляции, продолжал расти – но не так значительно, как в 2019 году. Сейчас 64% респондентов констатировали рост годового объема услуг. Причем на данный момент 20% утверждают, что это значительный рост. Сокращение объема оказываемых услуг отметили 18% респондентов, еще 18% говорят об отсутствии динамики», – говорится в сообщении.

Опрошенные называют несколько причин, которые оказали негативное давление на рынок. Они связали их с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. 70% респондентов говорят об ухудшении общей ситуации в экономике. 56% указывают на падение курса рубля.

В то же время 78% собседников TelecomDaily отметили, что не испытывают финансовых проблем.

темы
экономика
интернет
тарифы
связь
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!