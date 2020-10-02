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Цена на новый Iphone перевалит за сотку

Дмитрий Байков
2 октября, 2020 14:53
1 мин
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фото: Flickr

Новый iPhone 12 будет стоить больше 100 тыс. рублей. Телефон нового поколения будет представлен в октябре текущего года.

Как сообщил GSMArena со ссылкой на источник, цена за самую дорогую комплектацию нового смартфона 12 поколения составит около 1399 долларов, то есть примерно 110 тыс. рублей.

Цены на более дешевые комплектации варьируются от 649 долларов.

Недавно акции корпорации Apple пережили новое падение по итогам торгов - их стоимость сократилась на 8 процентов. Стоит отметить, что капитализация цифрового гиганта по-прежнему превышает 2 триллиона долларов.

темы
США
общество
цена
apple
гаджеты
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