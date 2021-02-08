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Цена на электричество в России бьет рекорды
8 февраля, 2021 09:27
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фото: Pixabay
В России стоимость электроэнергии выросла до максимальных значений за последние пять лет, несмотря на падение спроса на электричество на оптовом рынке.
Оптовая стоимость электроэнергии в России в 2020 году достигла рекордных значений за последние 5 лет. Основной причиной роста стали обязательные нерыночные надбавки, включающие в себя платежи за строительство электростанций.
В европейской части России и на Урале повышение произошло на 3,4 процента до 2,54 тыс. руб. за 1 МВт ч. В Сибири - на 0,6 процента, то есть цена поднялась до 1,78 тыс. руб. за 1 МВт ч., пишет «Коммерсант».
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