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Трудиться мало и эффективно. Сенатор высказался об изменении длительности рабочей недели

Сергей Михневич
8 мая, 2021 16:40
1 мин
Сергей Михневич
8 мая, 2021 16:40
1 мин
Federation Council of Russial/Global Look Press
Federation Council of Russial/Global Look Press

В России количество трудовых часов в рабочей неделе в обозримом будущем может быть снижено, заявил зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Сейчас согласно действующему порядку, жители страны работают 40 часов в неделю. Не исключено, что в будущем трудовое время в пятницу сократят, рассказал Рязанский. При этом, по словам политика, полного перехода на четырехдневку пока не ожидается.

«Для определенных категорий может, будет сокращение. Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее. Такого рода тенденция обязательно будет», — сообщил сенатор.

Рязанский напомнил, что сейчас многие россияне исполняют свои должностные обязанности в удаленном режиме. Это, в свою очередь, дает возможность изменить некоторые виды занятости, пишет URA.RU.

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