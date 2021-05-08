Трудиться мало и эффективно. Сенатор высказался об изменении длительности рабочей недели

Люди

В России количество трудовых часов в рабочей неделе в обозримом будущем может быть снижено, заявил зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Сейчас согласно действующему порядку, жители страны работают 40 часов в неделю. Не исключено, что в будущем трудовое время в пятницу сократят, рассказал Рязанский. При этом, по словам политика, полного перехода на четырехдневку пока не ожидается.

«Для определенных категорий может, будет сокращение. Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее. Такого рода тенденция обязательно будет», — сообщил сенатор.

Рязанский напомнил, что сейчас многие россияне исполняют свои должностные обязанности в удаленном режиме. Это, в свою очередь, дает возможность изменить некоторые виды занятости, пишет URA.RU.