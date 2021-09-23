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Троицкую и Некрасовскую линии столичной подземки объединят
23 сентября, 2021 20:40
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teriola.com
Московский метрополитен объединит Троицкую и Некрасовскую линии метро и сделает единую диаметральную ветку. Соответствующий проект продления ранее утвердил мэр столицы Сергей Собянин.
На новой ветке метро появятся скоростные транспортные связи за счет образования пересадок с действующими ветками подземки. Это снизит нагрузку на улично-дорожную систему и станет шагом для сохранения природы от загрязнений.
Ранее Московскую кольцевую автодорогу (МКАД) признали самой опасной.
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