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Подросток из Приморского края едва не оказался за решеткой из-за «тройки» по английскому. Его обвинили в том, что он угрожал своей учительнице по иностранному предмету убийством, так как был недоволен оценкой, выходящей за полугодие.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в городе Лесозаводск. Одиннадцатиклассник находился с преподавательницей по английскому языку в одном из классов школы, когда она сообщила ему о «тройке» по предмету. Подросток взбесился, стал оскорблять женщину и в довольно агрессивной форме угрожать убийством.

«Хватался за стул и преградил путь выхода партой, на все требования успокоиться учащийся никак не реагировал», – отмечают в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Учительница перепугалась, обратилась в полицию. На парня завели уголовное дело. На стадии предварительного следствия подросток попытался загладить свою вину и выплатил женщине компенсацию морального вреда. На завершающей стадии он попросил направить уголовное дело в суд с ходатайством о прекращении дела и назначении штрафа. Следователь удовлетворил прошение. Преподавательница не возражает против принятого решения.

Ранее сообщалось, что псковский школьник с размаху ударил учительницу по лицу из-за выдернутого стула.