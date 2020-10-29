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«Тройка» по английскому чуть не упекла школьника из Приморья за решетку

Марьям Ибрагимова
29 октября, 2020 10:57
1 мин
Фото: kubnews.ru
Фото: kubnews.ru

Подросток из Приморского края едва не оказался за решеткой из-за «тройки» по английскому. Его обвинили в том, что он угрожал своей учительнице по иностранному предмету убийством, так как был недоволен оценкой, выходящей за полугодие.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в городе Лесозаводск. Одиннадцатиклассник находился с преподавательницей по английскому языку в одном из классов школы, когда она сообщила ему о «тройке» по предмету. Подросток взбесился, стал оскорблять женщину и в довольно агрессивной форме угрожать убийством.

«Хватался за стул и преградил путь выхода партой, на все требования успокоиться учащийся никак не реагировал», – отмечают в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Учительница перепугалась, обратилась в полицию. На парня завели уголовное дело. На стадии предварительного следствия подросток попытался загладить свою вину и выплатил женщине компенсацию морального вреда. На завершающей стадии он попросил направить уголовное дело в суд с ходатайством о прекращении дела и назначении штрафа. Следователь удовлетворил прошение. Преподавательница не возражает против принятого решения.

Ранее сообщалось, что псковский школьник с размаху ударил учительницу по лицу из-за выдернутого стула.

темы
школьник
Приморье
угроза
суд
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