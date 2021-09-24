Новости – Люди
Люди
Трое детей из училища олимпийского резерва в Москве госпитализированы с COVID-19
24 сентября, 2021 22:28
1 мин
1 мин
bk55.ru
Троих детей, которые являются воспитанниками столичного училища олимпийского резерва №3, увезли в больницу с подозрением на коронавирус.
По предварительной информации, дети плохо себя почувствовали, приехала неотложка. Около здания образовательного учреждения, съехались несколько машин с бригадами медиков.
В училище олимпийского резерва № 3 есть две спортивные дисциплины: фехтование и плавание.
На Москву наступает четвертая волна коронавируса.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости