Новости – Люди
Люди
«Трижды дед» Рогозин с матом набросился на подписчиков в Facebook. Всё дело в мемах и смайликах
15 сентября, 2021 12:53
1 мин
1 мин
Roscosmos/via Globallookpress.com
Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обрушился с критикой на своих подписчиков в Facebook. Дело в том, что его достали бессмысленные комментарии под подстами.
«Друзья, большая просьба: не ставьте мне мулаковатые мемы и идиотские смайлики. Мне 57 лет, я советский человек, трижды дед», — написал Рогозин.
Он подчеркнул, что если пользователям очень хочется высказаться, его страница открыта для данной возможности, но «не надо эти у****ых фбшных рисунков». Глава «Роскосмоса» пригрозил подписчикам блокировкой за чрезмерно активную публикацию вышеуказанных причуд соцсетей, передаёт URA.RU.
Ранее Рогозин предложил основателю компании SpaceX Илона Маску попить чай, тот согласился.
Обсудите на форуме:
Как вы относитесь к тому, что Дмитрий Рогозин с матом попросил подписчиков в Facebook не комментировать его посты?
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости