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Тринадцать австралиек заставили снять нижнее белье в аэропорту Катара

Дмитрий Байков
26 октября, 2020 14:14
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фото: Flickr

В международном аэропорту Катара произошел жуткий инцидент: 13 пассажирок из Австралии подверглись принудительному медицинскому обследованию на предмет недавней беременности и родов.

В туалете аэропорта Хамад, в столице Катара нашли мертвого, недоношенного младенца. В связи с этим пассажирок сняли с рейса и заставили пройти медосмотр в машине скорой помощи на взлетной полосе.

Утверждается, что женщин заставили снять нижнее белье и подвергли обследованию. Все 13 пассажирок оказались австралийками. Правительство Австралии пожаловалось властям Катара, заявив о нарушении прав человека, пишет «Лента. Ру».

Ранее сообщалось, что новорожденного ребенка нашли в туалете женской консультации Братского перинатального центра. Упакованную в спортивную сумку девочку обнаружила одна из пациенток.

темы
общество
Австралия
Катар
инцидент
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