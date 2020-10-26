Тринадцать австралиек заставили снять нижнее белье в аэропорту Катара

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В международном аэропорту Катара произошел жуткий инцидент: 13 пассажирок из Австралии подверглись принудительному медицинскому обследованию на предмет недавней беременности и родов.

В туалете аэропорта Хамад, в столице Катара нашли мертвого, недоношенного младенца. В связи с этим пассажирок сняли с рейса и заставили пройти медосмотр в машине скорой помощи на взлетной полосе.

Утверждается, что женщин заставили снять нижнее белье и подвергли обследованию. Все 13 пассажирок оказались австралийками. Правительство Австралии пожаловалось властям Катара, заявив о нарушении прав человека, пишет «Лента. Ру».

Ранее сообщалось, что новорожденного ребенка нашли в туалете женской консультации Братского перинатального центра. Упакованную в спортивную сумку девочку обнаружила одна из пациенток.