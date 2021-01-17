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Российская вакцина от коронавируса производства центра им. Чумакова поступит в оборот в марте. Об этом сообщил заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов.

«Нашу (вакцину от коронавируса) ждать в гражданском обороте, наверно, в районе марта», - сообщил он в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна их них разработана центром Гамалеи в Москве, другая – научным центром «Вектор» в Новосибирске.